Koszykarze Stolaro.pl Resovii idą jak burza. Droga będzie jednak kręta

Początkiem października ogłoszono, że koszykówka wraca do Resovii, a niebawem rozpoczął się sezon, w którym rzeszowianie występują w … dwóch ligach. Tak, to nie pomyłka. Zespół prowadzony przez Łukasza Lewkowicza i Grzegorza Wiśniowskiego gra w 3 lidze podkarpackiej, ale również w małopolskiej. Wszystko przez to, że w tej pierwszej są jedynie trzy zespoły, a więc okazji do rywalizacji nie byłoby zbyt wiele. Zdecydowano się więc też zgłosić zespół w grupie małopolskiej, z której jednak rzeszowianie nie mogą wywalczyć awansu do kolejnego etapu. O to walczą z lidze podkarpackiej.

- W lidze małopolskiej gramy, aby mieć rytm meczowy, a także te spotkania pokazują nam, gdzie mamy jeszcze braki oraz co należy poprawić. Chcemy być do baraży przygotowani w stu procentach - wyjaśnia Łukasz Lewkowicz.