Koszykówka, Suzuki 1 liga mężczyzn. Dwa udane testy Rawlplug Sokoła Łańcut, pierwszy sparing Miasta Szkła Krosno

Dla zespołu z Krosna pojedynek z GKS-em był pierwszym sparingiem w okresie przygotowawczym.

- Z tego co pamiętam, to chyba jeszcze nigdy nie udało mi się wygrać pierwszego meczu kontrolnego - mówi Marcin Radomski, trener „Szklanego Teamu“. - Zawodnicy na pewno mieli dosyć „ciężkie nogi“, bo za nami naprawdę intensywne tygodnie. Oczywiście nie jestem zadowolony, bo jednak czy to mecz ligowy, czy sparing, to zawsze gra się o zwycięstwo. Mam dzisiaj trochę zastrzeżeń do swoich zawodników jeśli chodzi o zbiórki, bo tego brakowało zarówno w defensywie jak i ofensywie. Musimy na pewno poświęcić na to trochę czasu, bo jest to niesłychanie ważny element, który pewnie pozwoliłby nam dzisiaj wygrać. Dało się też w tym meczu zauważyć, że jesteśmy w innym momencie przygotowań, więc to też na pewno miało swoje znaczenie - zakończył Marcin Radomski.