KPU w Krośnie to teraz Państwowa Akademia Nauk Stosowanych. Zmiana statusu daje prestiż i nowe możliwości rozwoju

Większy prestiż, nowe możliwości rozwoju, samodzielne prowadzenie kierunków – takie efekty ma przynieść krośnieńskiej uczelni awans do grona Akademii Nauk Stosowanych. Prawo do zmiany statusu i nazwy z KPU na PANS dały przepisy ustawy o szkolnictwie wyższym. Umożliwiły one najlepszym uczelniom zawodowym używania jako wyróżnika nazwy Akademia Nauk Stosowanych.

- Nie każda uczelnia zawodowa może osiągnąć status akademii. Musi spełnić wymagania prawne i organizacyjne dotyczące m.in. czasu funkcjonowania uczelni, liczby studentów i nauczycieli, oferty edukacyjnej. Bardzo ważnym czynnikiem była jakość kształcenia, oparta na ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej - tłumaczy rektor, dr. hab. Zbigniew Barabasz, profesor PANS.

Zmianę statusu i nazwy poprzedziły konsultacje wewnątrz uczelni. Ostatecznie władze krośnieńskiej uczelni zdecydowały skorzystać z przepisów ustawy i złożyły aplikację do Ministra Edukacji i Nauki, uzyskując akceptację na dołączenie do grupy akademii praktycznych i zawodowych i przyjmując nazwę Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie.