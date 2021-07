Krośnieński klub sięgnął po nowego żużlowca. Cellfast Wilki pozyskały zawodnika Lokomotivu Daugavpils. Musielak pożyczy mu swoje silniki Marek Bluj

Marko Lewiszyn w niedzielę zadebiutuje w barwach Cellfast Wilków Krosno Facebook.com/Marko Levishyn

Cellfast Wilki Krosno wypożyczyły z Lokomotivu Daugavpils do końca sezonu Marko Lewiszyna, utalentowanego żużlowca z Ukrainy. Pozyskanie tego niespełna 21-latka to wobec kłopotów zdrowotnych Patryka Wojdyło po upadku podczas meczu w Łodzi z Orłem, absolutna konieczność. Wszystko wskazuje na to, że Lewiszyn zadebiutuje w barwach krośnieńskiej drużyny w niedzielę w Bydgoszczy, w meczu z Abramczyk Polonią na pozycji U24.