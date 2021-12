Kryzys oddział hematologicznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie. Lekarzy nie zadowolą doraźne rozwiązania [WIDEO]

Nowiny jako pierwsze rzeszowskie medium poruszyły temat kryzysu kadrowego w Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie. Z powodu urlopu macierzyńskiego dwóch rezydentek oraz wypowiedzenia złożonego przez jedną z lekarek, na oddziale zostało tylko sześciu specjalistów. Od dawna czują się oni przepracowani, dlatego w październiku złożyli wypowiedzenia. Potrzebują co najmniej trzech nowych lekarzy do pracy, nawet młodych, którzy chcieliby robić specjalizację. Generalnie, ordynator dr n. med. Jacek Krzanowski mówi o konieczności podwojenia obsady specjalistów, by oddział przeszczepowy mógł działać normalnie. By tak się mogło stać, brzozowscy lekarze liczą na podniesienie im płac do poziomu innych ośrodków w kraju, bo tylko takie mogą być atrakcyjne dla nowych lekarzy.