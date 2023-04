Krzysztof Łuczka z Czudca potrzebuje naszej pomocy. Tylko kosztowna rehabilitacja może zwrócić mu normalne życie

Mężczyzna uległ poważnemu wypadkowi w pracy. Ważące niemal pół tony drzewo runęło wprost na niego. Do szpitala trafił z pękniętą czaszką i wszechstronnie połamaną twarzoczaszką. Wskutek przygniecenia doznał także rozległego krwiaka mózgu.

- Tak naprawdę lekarze nie dawali Krzyśkowi żadnych szans. Usłyszałam, że mam przygotować się na najgorsze. Byłam zdruzgotana... Siedziałam na korytarzu, płakałam i zastanawiałam się, co będzie dalej. Nie mogłam uwierzyć, że to wszystko dzieje się naprawdę - mówi żona chorego.

Od grudnia Krzysztof przebywa na rehabilitacji, która jest w stanie zwrócić mu normalne życie. Niestety koszty pobytu w klinice są niezwykle wysokie. 20 tysięcy to suma jaką żona musi zapłacić za miesiąc leczenia męża. W domu czeka na niego 5-letni synek Hubert.

- Jedyne czego tak bardzo w tej chwili pragniemy, to tego, by Krzysiu do nas wrócił i znów nas przytulił – mnie i naszego synka Hubcia - dodaje pani Halina. - Błagam, pomóżcie…