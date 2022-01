Krzysztof Pachołek, sędzia piłkarski: Czasem lubię podyskutować na boisku z zawodnikami

Po intensywnej jesieni zima to okazja do odpoczynku dla sędziego piłkarskiego. A może tęsknisz już za ligowymi boiskami z gwizdkiem w ręce?

Jesień była przeplatana przeróżnymi meczami na różnym poziomie rozgrywek. Sporo meczów na poziomie 3 ligi, 4 ligi, a także klas niższych. Do tego bywały spotkania w środku tygodnia jak np. Pucharu Polski. Przed sezonem nie spodziewałem się, że tych meczów będzie aż tyle. Obawiałem się tylko czy wystarczy mi czasu, aby połączyć pracę zawodową z sędziowaniem. Jak widać na moim przykładzie, jeśli się tylko chce, to można. Czy odpocząłem? Myślę, że tak. Już znów czuje głód, aby wziąć gwizdek w ręce i coś „pogwizdać”.

Jak wyglądają przygotowania sędziego piłkarskiego do rozgrywek? Jakby nie patrzeć kilka kilometrów podczas meczu trzeba przebiec, choć z boku może się wydawać to takie proste.

Staram się być cały czas w rytmie biegowym. Bywa tak, że daje sobie tydzień spokoju od treningów po moim ostatnim meczu w rundzie, a później znów wracam. Staram się wychodzić na bieganie średnio trzy razy w tygodniu plus treningi na basenie i siłowni, w okresie letnim dochodzi aktywność na rowerze. Dzięki temu mam pozytywne myślenie, że do sezonu jeśli chodzi o formę fizyczną, to jestem przygotowany. Uważam, że w 3 lidze, tak jak w każdej, przebiegnięte kilometry uzależnione są w głównej mierze od tempa meczu. Na tym poziomie rozgrywek raczej zawodnicy podchodzą profesjonalnie do swoich obowiązków, dlatego też na nudę na boisku raczej nie ma co liczyć.