Krzysztof Weres zamienia 4 ligę na klasę A. Gorliczanka Gorliczyna ma nowego trenera

Krzysztof Weres, bo o nim mowa, zamienia 4-ligowy Sokół Kamień na Gorliczankę. Na stanowisku trenera zastąpił Radosława Salwacha. Gorliczanka to jeden z głównych kandydatów do awansu do okręgówki.

Trener Weres, który w Gorliczynie będzie łączył sprawy trenerskie z występami na boisku ma 37 lat. W swojej karierze występował m.in. w: Stali Rzeszów, Górnovii Górno, Unii Nowa Sarzyna, Wisłoce Dębica, Orle Przeworsk czy Koronie Rzeszów. Jako trener pracował m.in. w KS Zaczernie i Wisłoku Czarna.