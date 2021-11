KS Wiązownica mistrzem jesieni po wygranej na wyjeździe ze Stalą Łańcut

Ta dwójka od dawna nie zaznała porażki. Goście są na zwycięskiej ścieżce od trzech miesięcy i do wiosny na pewno się to nie zmieni. Łańcucianie pozostawali niepokonani w lidze od ponad dwóch miesięcy. W tym czasie zdołali przesunąć się o kilka pozycji w tabeli wyżej i mieli chrapkę, żeby zaatakować czołówkę. Tym razem, pod nieobecność kilku podstawowych graczy, musieli uznać wyższość rywala, który również nie mógł być w pełnym składzie.

Ciekawostką jest fakt, że z czterech graczy, którzy byli transferowani z Wiązownicy do Stali: Sokolenko, Słysz, Buć i Róg nie zagrał ani jeden. Część miała kontuzje, inni pauzowali za kartki.

Drużyna z Wiązownicy poważnie potraktowała starcie ze Stalą, bo wyszła do meczu bardzo zmotywowana i ze świadomością, że tylko wygrana da jej pierwsze miejsce na koniec rundy. Od początku goście przeważali i częściej gościli pod bramką rywala. Na efekty nie trzeba było specjalnie długo czekać. W 22. minucie po rzucie wolnym Kacper Wydra ubiegł bramkarza i wcisnął piłkę do siatki. Był to wyróżniający się gracz tego meczu, a może nawet najlepszy na boisku, bo miał udział w obu kolejnych bramkach. To on w obu przypadkach był autorem decydującego podania, po których do siatki trafiał Jakub Kądziołka. Napastnik KS-u najpierw wykończył akcję uderzeniem w dalszy róg bramki, a w drugiej połowie przelobował bramkarza. Dla Cezarego Szpindora bramkarza Stali były to pierwsze przepuszczone gole w tym sezonie. Odkąd wskoczył w miejsce kontuzjowanego Arkadiusza Słysza, zachowywał czyste konto przez trzy kolejne mecze ligowe.