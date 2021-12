Ksiądz Piotr Potyrała, dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej: Jezus chce znaleźć miejsce w naszych sercach i rodzinach

Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej. Wiele osób nie może już doczekać się wigilii. Jak powinniśmy się przygotować duchowo do tego wyjątkowego okresu?

Ważne jest to, abyśmy pamiętali, że to są święta Bożego Narodzenia. Gdyby 2 tysiące lat temu Jezus się nie narodził – to nie byłoby tego święta. I to powinien być główny powód naszej radości. Ale musimy pamiętać, że i dziś Jezus chce znaleźć miejsce w naszych sercach i w naszych rodzinach.

Po wigilii wielu katolików uda się na pasterkę. Co to jest za msza św. i dlaczego odbywa się o północy?

Jest ona zgodnie z tradycją odprawiana o północy, aby wspomnieć ewangelicznych pasterzy, którzy szli spotkać Jezusa w Betlejem. Pamiętam ze swojego dzieciństwa, jak z rodziną i sąsiadami szliśmy przez śnieżne zaspy, przy siarczystym mrozie, aby z radością zaśpiewać „Wśród nocnej ciszy” i cieszyć się, że Jezus się narodził.