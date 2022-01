Kto na Podkarpaciu dostanie 5 tysięcy złotych dodatku covidowego?

Do tej pory taki dodatek covidowy dotyczył jedynie pracowników medycznych. Otrzymywali oni 100 procent wynagrodzenia, do 15 tysięcy zł. Teraz jednorazowe środki są przekazywane również tym osobom niewykonującym zawodów medycznych, które przez co najmniej 21 dni, w okresie od 1 czerwca 2021 do 30 listopada 2021 roku pracowały bezpośrednio przy pacjentach covidowych na oddziałach, w których placówka medyczna zapewnia dla nich łóżka.

Do takich zawodów należą: sekretarki, rejestratorki, referenci medyczni oraz kapelani.