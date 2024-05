Do zdarzenia doszło 16 grudnia 2000 roku w Krośnie. 68-letni Tadeusz S. został zaatakowany rano, w drodze na bazar, gdzie prowadził kantor. Wówczas nie udało się zatrzymać sprawców . Po latach, gdy sprawą zajął się Dział do spraw Niewykrytych Zabójstw, utworzony w Małopolskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie, udało się ustalić podejrzanych o popełnienie przestępstwa.

- Oskarżony zaplanował dokonanie rozboju wspólnie z Oleksijem M. i inną ustaloną osobą, co do której toczy się odrębne postępowanie - informuje prokurator Karol Borchólski z działu prasowego Prokuratury Krajowej.

- Oleksij M. trzymał w ręce długi parasol męski, którym zasłaniał trzymaną metalową rurkę długości około 47 centymetrów, w miejscu chwytu owiniętą srebrną taśmą. Pokrzywdzony zauważył dwóch mężczyzn, powoli zbliżających się do niego wolnym krokiem, z których jeden trzymał tylko parasol, nie dostrzegł natomiast metalowej rurki w czasie, gdy napastnicy go mijali - opisuje prokurator.

Poszukiwania listem gończym

Jesienią ub. roku prokurator Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie zlecił funkcjonariuszom Wydziału Poszukiwań Celowych KWP w Rzeszowie poszukiwania Krzysztofa W. listem gończym. W wyniku podjętej współpracy z funkcjonariuszami Republiki Federalnej Niemiec ustalono miejsce ukrywania się Krzysztofa W. na terenie Niemiec. Szczegóły czynności operacyjno-wykrywczych, które do tego doprowadziły mają mają charakter niejawny.

Prokurator zarzucił oskarżonemu Krzysztofowi W. dokonanie wspólnie z innymi osobami rozboju z użyciem niebezpiecznego przedmiotu i zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy oraz innych przedmiotów o łącznej wartości ponad 13 tysięcy złotych . To zbrodnia zagrożona karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Niewyjaśnione zabójstwo

Osiem i pół roku po napadzie, za który odpowiedzą Krzysztof W. i Oleksij M. doszło do dramatu w domu Tadeusza S. Do drzwi zapukał mężczyzna, podający się za urzędnika. Sterroryzował żonę Tadeusza S., która wpuściła go do środka. Zażądał pieniędzy i kosztowności. Gdy żądania zostały spełnione, skrępował kobietę. Napastnika zastał w domu wracający z kantoru mąż. Bandyta zaatakował go, dźgnął ostrym przedmiotem w szyję, zabrał torbę z pieniędzmi, pistolet właściciela kantoru, który miał pozwolenie na broń i uciekł. Żonie przedsiębiorcy udało się uwolnić, wezwała pomoc, ale Tadeusz S. tego napadu nie przeżył. Wykrwawił się na śmierć.