Ktoś zniszczył drogę do zagrody żubrów w Mucznem, trasa zamknięta dla turystów. Leśnicy Nadleśnictwa Stuposiany: to akt wandalizmu [ZDJĘCIA]

Droga służy leśnikom do transportu drewna z przylegających do niej terenów. Ale nie tylko. Jest wykorzystywana również przez Straż Graniczną podczas patrolowania terenu oraz przez GOPR w przypadku akcji ratowniczych w okolicach Bukowego Berda. W części przechodzi przez grunty Bieszczadzkiego Parku Narodowego, więc korzystają z niej także pracownicy Parku. To także malownicza trasa turystyczna – piesza, rowerowa i konna.