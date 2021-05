Kubły ze śmieciami stoją pod oknami bloku w Rzeszowie [ZDJĘCIA]

Mieszańcy bloku nr 7 przy ul. Chodkiewicza proszą o pilne przesunięcie koszów na śmieci, które stoją bezpośrednio pod ich oknami. Przesunęli je tutaj pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Blok przy ul. Chodkiewicza dzieli podwórze z budynkiem nr 9 przy ul. Hetmańskiej, w którym mieści się kilka instytucji oraz biur. Jedną z nich jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. W podwórko wjeżdża się od strony ulicy Lenartowicza, przy której trwa właśnie rozbudowa innego budynku. Mieszkańcy bloku skarżą się, że ze względu na interes pracowników sąsiednich instytucji mają problemy.

Zaczęło się od parkingu Jak informuje nasza czytelniczka, zaczęło się od kłopotów z miejscami parkingowymi. - Przez wiele lat parking w podwórzu był ogólnodostępny. Ale jakiś czas temu ROPS zamontował na wjeździe szlaban i uniemożliwił wjazd pozostałym kierowcom. Mieszkańcy bloku mogli parkować tutaj, ale pod warunkiem wniesienia miesięcznej opłaty i tylko po godzinach pracy tego urzędu. Dochodziło do tak kuriozalnych sytuacji, że mój tata jadąc do pracy na godzinę ósmą rano, wychodził z domu 20 po siódmej, aby zwolnić miejsce pracownikowi ROPS. Po powrocie do domu także wiele razy były problemy – mówi nasza czytelniczka.

Problem rozwiązał się częściowo po ubiegłorocznym uruchomieniu płatnej strefy parkowania w rejonie ulic Hetmańskiej i Chodkiewicza. Od tego czasu obcych samochodów w rejonie bloków jest mniej, a mieszkańcy parkują auta od strony głównej ulicy, poza podwórkiem, gdzie nie brakuje wolnych miejsc.

- Płacimy za to co miesiąc abonament na rzecz miasta – mówi nasza czytelniczka. Kubły bez pergoli pod ścianą bloku To jednak nie koniec kłopotów. Śmietnik, który przez lata funkcjonował w podwórzu, między rozbudowywanym budynkiem, a parkingiem wykorzystywanym przez ROPS został wyłączony z użytkowania. Dlatego kubły na śmieci zostały przesunięte na plac, gdzie auta parkują pracownicy ROPS.

- Jakże wielkie było nasze zdziwienie, kiedy jednego dnia zobaczyliśmy przez okno mężczyzn, którzy wyszli z biurowca, chwycili za kubły i przeciągnęli je przez całe podwórze, ustawiając tuż pod naszymi oknami. Nikt nas nie pytał o zdanie, nikt nie zastanowił się, jakim problemem są śmietniki z odpadami bio stojące pod samymi oknami mieszkania. W czym przeszkadzało tych kilka kubłów dyrektorowi ROPS? Czy on chciałby mieć pod oknami swojego domu odpady, które śmierdzą i przyciągają robactwo oraz szczury? - pyta internautka.

Z prośbą o pomoc zwróciliśmy się do ratusza. Jak przekonuje Monika Konopka z Biura Prasowego Urzędu Miasta Rzeszowa, lokalizacja kubłów na zieleńcu pod oknami to rozwiązanie tymczasowe. Po zakończeniu rozbudowy budynku przy ul. Lenartowicza, kubły staną z dala od bloku. Z prośbą o przesunięcie ich do tego czasu na teren ROPS zwróciliśmy się do Jerzego Jęczmienionki, dyrektora ROPS, miejskiego radnego PiS. Jednak jak przekonuje, w tej chwili nie ma możliwości ustawienia kubłów na jego terenie.

- Przez pół roku pojemniki stały tu bezprawnie. A do tego były ustawione obok placu budowy i co jakiś czas spadały tutaj płyty budowlane. Gdyby komuś stałą się krzywda, to ja miałbym problemy jako zarządca terenu – mówi Jerzy Jęczmienionka. Dodaje, że próbował rozwiązać problem, ale zarządca bloku i przedstawiciele wspólnoty nie złożyli żadnej konkretnej propozycji. – Jeśli taka padnie, jestem otwarty na dialog – zapewnia Jerzy Jęczmienionka. Ustawienie kubłów na parkingu jednak wyklucza, bo oznaczałoby to wyłączenie z użytkowania części miejsc postojowych, których i tak dla ROPS jest zbyt mało. Do zakończenia rozbudowy budynku przy ul. Lenartowicza pozostało jeszcze kilka miesięcy. Według zapewnień ratusza, po zakończeniu prac kubły będą mogły zostać przeniesione sprzed okien mieszkańców na stałe.

Ceny mieszkań w końcu w dół