Kulminację trzeciej fali zachorowań mamy na Podkarpaciu już za sobą? Wojewoda i szef sanepidu: Wszystko na to wskazuje

- Kontrola zakończyła się wynikiem bardzo dobrym. Bez uchybień - mówiła.

Jak zaznaczyła, wszelkie działania były podejmowane adekwatnie do potrzeb dynamicznie zmieniającej się sytuacji pandemicznej.

– Angażowaliśmy i przygotowywaliśmy szpitale podkarpackie do zaopiekowania się pacjentami z COVID-19, jak również zaangażowaliśmy działania służb wojskowych, PSP, Policji w przeciwdziałanie procesowi rozprzestrzeniania się koronawirusa. To wszystko wymagało dużych środków finansowych. Podmioty lecznicze zostały wsparte finansowo z budżetu państwa na przede wszystkim przygotowania w zakresie organizacji opieki nad pacjentami zakaźnymi, jak również m. in. wsparcie w zakresie przebudowy instalacji tlenowych.