Kultura podnosi się po pandemii. Wracają koncerty plenerowe. O przywrócenie widowisk na wolnym powietrzu apelowali artyści i muzycy [WIDEO]

Zmiana rozporządzenia w sprawie ograniczeń w związku z pandemią dotyczy odblokowania tych branż, które prowadzą działalność twórczą związaną ze zbiorowymi formami kultury i rozrywki.

Oznacza to, że odmrożona została działalność grup cyrkowych i zespołów muzycznych. Bo to m.in. muzycy najbardziej odczuli skutki pandemii, a wielu z nich było zmuszonych do przebranżowienia się.