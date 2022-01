Kupiła fałszywe stemple do paszportu, aby ukryć zbyt długi pobyt w Unii. Ukrainka wpadła na granicy w Medyce

- Ostatecznie potwierdzono, że osiem z nich było podrobionych. W ustaleniach kluczowa była analiza paszportów przeprowadzona z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu do badania dokumentów oraz międzynarodowa współpraca służb granicznych - informuje ppor. SG Piotr Zakielarz z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

34-latek pokonał pół świata, aby dotrzeć do ukochanej we Francji. Wpadł w Korczowej

Ukrainka przyznała się do wykorzystania fałszywek. Do Unii Europejskiej wjechała w sierpniu ubiegłego roku i przez cały czas pracowała we Włoszech. Miała świadomość, że przeterminowała swój pobyt i postanowiła zdobyć fałszywe odbitki stempli. Te miały pozorować jej wyjazdy z Unii Europejskiej i zalegalizować pobyt. Komplet fałszywek kupiła w Internecie, płacąc przestępcom 50 euro.