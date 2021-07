Kupujemy elektryczne hulajnogi, ale nie mamy pojęcia jak jeździć i parkować

Paweł Grześ z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie przyznaje, że hulajnoga to coraz częstszy widok na naszych ulicach i na pewno jest to środek, który ułatwia poruszanie się i szybsze dotarcie do danego miejsca. I jest to też rozwiązanie ekologiczne. Ale! Niestety wraz z większą liczbą tychże pojazdów wcale nie idzie wiedza, jak z hulajnóg właściwie korzystać a przede wszystkim bezpiecznie. Dlatego też przypomina, że hulajnogami można się poruszać wyłącznie drogami dla rowerów lub pasem ruchu dla rowerzystów. A co z jezdnią? Można jeździć hulajnogą, ale tylko na tym odcinku, gdzie ruch pojazdów odbywa się z dozwoloną prędkością nie większą niż 30 km/h (o czym informuje znak) oraz brakuje tam drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów.

- Na chodniku i drodze dla pieszych prędkość jadącego na hulajnodze elektrycznej ma być zbliżona do tej, jaką porusza się pieszy, a ta z reguły waha się między pięcioma a sześcioma kilometrami, choć wiadomo, że starsze osoby idą wolniej i trzeba się do tego dostosować - zaznacza Paweł Grześ z KWP w Rzeszowie.