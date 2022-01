Kuracjusze z Horyńca-Zdroju nielegalnie przekroczyli granicę polsko - ukraińską. Zostali ukarani mandatami

Podczas sprawdzania pasa granicznego funkcjonariusze SG odnaleźli ślady czterech osób. Mundurowi ustalili, że wcześniej w tym rejonie przebywała grupa turystów. Jak się okazało, były to dwa małżeństwa kuracjuszy z sanatorium w Horyńcu-Zdroju, które wybrały się na spacer, aby zobaczyć zabytkową cerkiew znajdującą się blisko granicy.

- Podczas wyjaśnień turyści przyznali się do wejścia na pas drogi granicznej, a dwoje z nich do nielegalnego przekroczenia granicy państwa w rejonie słupa granicznego, gdzie zrobili sobie wspólne zdjęcie. Wszyscy zostali ukarani mandatami

- informuje mjr SG Elżbieta Pikor, rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Zabronione jest wejście na pas o szerokości 15-metrów od linii granicy do wewnątrz kraju. Grozi za to do 500 zł mandatu.