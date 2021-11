„Kwadrat śmierci” na ulicach Pięknej, Jasnej, Partyzantów i Husarskiej w Rzeszowie. Samochody z "L" na dachu blokują ulice?

Sprawdziliśmy tę informację i faktycznie potwierdziło się, że instruktorzy nauki jazdy i egzaminatorzy od wielu lat preferują ten rejon miasta ze względu na trudny dla kursantów układ ulic, nazywany nawet „kwadratem śmierci”.

O co chodzi z tym „kwadratem śmierci”?

- Tam są wąskie i jednokierunkowe uliczki. Tworzą kombinację: raz kierunkowa, raz dwukierunkowa ulica. I na tych uliczkach jest sprawdzana umiejętność kursanta, czy umie właściwie ustawić się na jezdni, zająć pozycję do wyjazdu, szczególnie w momencie gdy jednokierunkowa przechodzi w dwukierunkową. Na jednokierunkowej ustawiamy auto do lewej krawędzi jezdni, jeśli skręcamy w lewo, a na dwukierunkowej do osi jezdni - wyjaśnia szef ośrodka szkolenia kierowców Automobilklub Rzeszowskiego Zenon Kuryłowicz.