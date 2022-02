Laboratoria Przyszłości. Premier Mateusz Morawiecki i minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek z wizytą w ZSP w Nowej Sarzynie [WIDEO]

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że Laboratoria Przyszłości to projekt, w którym "każdy uczeń ma mieć dostęp do pewnego zestawu technik, które są technologiami nowoczesnymi i interesującymi po to, żeby rozwijać swoje zdolności w różnych kierunkach".

- Każdy młody człowiek to nieoszlifowany diament. Bez wsparcia nie rozwinie swojego potencjału. To wsparcie to m.in. Laboratoria Przyszłości - mówił szef rządu.

Z programu Laboratoria Przyszłości skorzysta 15 tys. szkół, w tym 12 tys. szkół niepublicznych.