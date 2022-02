Łańcut. Oblał żonę benzyną i groził, że ją podpali? Prokuratura prowadzi śledztwo

Jak ustalili policjanci, nie był to pierwszy przypadek przemocy domowej w tej rodzinie. Mężczyzna od dłuższego czasu nadużywał alkoholu i znęcał się nad członkami swojej rodziny. Czara goryczy przelała się jednak 30 grudnia ubiegłego roku. Wówczas żona Wojciecha B. zgłosiła policjantom, że mąż kieruje wobec niej groźby karalne.

Po przyjeździe policjantów stwierdzili oni, że Wojciech B. był pijany. Zabrali go tym samym z domu do policyjnego aresztu w łańcuckiej komendzie. Dzień później, gdy wytrzeźwiał usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych pozbawienia życia oraz spowodowania kalectwa wobec swojej żony. Wojciech B. przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. Nie trafił do aresztu śledczego. Prokurator zastosował dozór policyjny trzy razy w tygodniu. B. nie mógł się także zbliżać do swojej żony Joanny na odległość nie mniejszą niż 50 metrów.