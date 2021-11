Łańcut pełen akrobatów z Polski, Estonii, Gruzji i Ukrainy. Uczczą pamięć wybitnego trenera

Na planszach hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Turystyki w Łańcucie, która w ostatnich latach już tradycyjnie jest areną Grand Prix, w piątek (godz. 18), sobotę i niedzielę zobaczymy całą plejadę akrobatów sportowych z 30. klubów z kraju oraz Ukrainy, Gruzji i Estonii.

Liczna będzie reprezentacja z ośmiu klubów z Podkarpacia, które będzie jednym z faworytów do wygrania klasyfikacji województw. Są to: Klub Akrobatyki Sportowej Rzeszów, Stal Rzeszów, Piramida Rzeszów, Piramida Przeworsk, KS Sabonia Ustrobna, KS Akrobatyka Ropczyce, UKS Akrobata Łańcut, Stowarzyszenie Przyjaciół MDK w Jaśle. Rywalizacja o medale toczyć się będzie w pięciu kategoriach wiekowych; od najmłodszych do seniorów.

Wstęp na łańcuckie Grand Prix jest wolny. Kibice, którzy nie będą mogli przyjść lub przyjechać do Łańcuta, mogą bezpłatnie oglądać transmisję ---> TUTAJ