Legion Pilzno nabrał rozpędu i wygrał trzeci raz z rzędu. Tym razem z Sokołem Kolbuszowa Dolna

Legion wygrał to spotkanie, choć kończył mecz w dziesiątkę. Wprowadzony w drugiej połowie Luigi Manzo w ciągu niespełna dziesięciu minut złapał dwie żółte kartki i w 82. minucie mecz dla niego się skończył. Kilka minut wcześniej padł gol, który zadecydował o wyniku spotkania. Piłkę dośrodkowaną z rzutu rożnego zgrał Chmura, a Syguła nie zastanawiając się, wpakował ją z bliskiej odległości do siatki.

- To nasz trzeci zwycięski mecz z rzędu i to w bardzo zadowalającym stylu. Po słabym starcie zespół gra w dużo lepiej zarówno w ofensywie, jak i defensywie – komplementował swoich graczy Roman Gruszecki. - Strzeliliśmy tylko jedną bramkę, ale nie ma co narzekać, bo dała ona nam trzy punkty. Mnie osobiście dodatkowo cieszy, że mamy w składzie wielu młodych zawodników, którzy są wprowadzani do gry, a oni tej gry bardzo potrzebują, żeby się dalej rozwijać. Spodziewałem się ciężkiego meczu z Kolbuszową, byłem u nich na meczu, jak pokonali Sanok. Obawiałem się, ale byłem optymistą. Kolbuszowa mnie niczym nie zaskoczyła.