Lek. Włodzimierz Bodnar z Przemyśla: Szczepienie i leczenie - dopiero wtedy możemy odnieść sukces

- Szczepienie to profilaktyka, czyli zapobieganie, a profilaktyka jest niezależna od leczenia. Nie można się skupiać tylko na profilaktyce, pomijając całkowicie leczenie pacjentów. Powiedziałbym z medycznego punktu widzenia, że jeśli są jakiekolwiek przesłanki do leczenia i ich się nie wykorzystuje, to już więcej, jak zaniechanie.

I dodaje: Mamy profilaktykę, która kuleje, bo brak jest jakiegokolwiek skutecznego leczenia. To ono jest zawsze uzupełnieniem całokształtu postępowania. W całokształcie dopiero możemy odnieść sukces, czyli leczenie i szczepienie.