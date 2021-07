Lekkoatletka Resovii Anna Wielgosz (dawniej Sabat) wywalczyła pierwszą nominację olimpijską i przed wyjazdem do Tokio ma swoje marzenia

Gratuluję nominacji olimpijskiej. Chyba jednak musi paść Pani rekord życiowy - 2:00.32, ustanowiony w Berlinie w 2018 roku, żeby można było mówić o dobrym występie w Tokio.

Przez ostatnie trzy lata byłam bardzo blisko „życiówki”. Zepsute achillesy, czy osłabienie po covidzie sprawiały, że nie byłam w stanie wcześniej pobić tego rekordu. Chciałabym teraz „złamać” dwie minuty. W eliminacjach biega się jednak na miejsce i wyniki nie zawsze są dobre. Ważne kto narzuci tempo, kto wytrzyma.

Od półfinału jest już szansa na rekord życiowy, a jeśli uda się wejść do finału to stawka na pewno będzie bardzo mocna, ale nigdy niczego nie można wykluczyć. Faworyci czasem nie wchodzą do finałów, albo nawet nie jadą na igrzyska bo przegrali w eliminacjach krajowych.