Lekkoatletyka. Anna Wielgosz, zawodniczka CWKS Resovii Rzeszów: Chcę biegać tak szybko, jak Brytyjki

- To jest dla mnie wielkie wyróżnienie, że jestem z Podkarpacia, tutaj trenowałam i doszłam do takiego poziomu, że pojechałam na igrzyska olimpijskie - przyznaje Anna Wielgosz. - To było bardzo ciekawe doświadczenie i na pewno za trzy lata chciałabym pojechać jeszcze raz i tym razem już z większym doświadczeniem zawalczyć o coś więcej - dodaje.

Chociaż to był debiut na igrzyskach Anna Wielgosz nie ukrywała przed wyjazdem, że postara się powalczyć o półfinał biegu na 800 metrów.