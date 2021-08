Lekkoatletyka. Oliwer Wdowik: To był najszybszy finał w historii

- Jestem na pewno zadowolony, są powody do satysfakcji - mówi rzeszowski lekkoatleta.

Polska sztafeta 4x100 metrów w składzie: Dominik Łuczyński, Patryk Krupa, Jakub Pietrusa i właśnie Oliwer Wdowik już w eliminacjach pokazali, że są naprawdę w bardzo dobrej dyspozycji i z czasem 38,93 s. pewnie awansowali do finału. Warto dodać, że Polacy ustanowili nowy rekord Europy. To był również najlepszy wynik spośród wszystkich drużyn, więc śmiało można było myśleć o znakomitym rezultacie w finale.

- Rzeczywiście nikt w eliminacjach szybciej nie pobiegł, ale jakoś nie myśleliśmy o tym czy to może oznaczać, że włączymy się do walki o złoto choć pewnie było to realne. Nie spodziewaliśmy się jednak na pewno, że w finale pobijemy jeszcze ten nasz rekord