Lekkoatletyka. Rafał Augustyn, zawodnik LKS Stali Mielec: Niestety kontuzja nie wybiera...

Wiadomo już na pewno, że dystans 50 kilometrów był rozegrany po raz ostatni - za trzy lata będzie rywalizacja na 35 kilometrów.

- Myślimy już nad tym, by na tym dystansie pokazać, na co nas stać - mówi Rafał Augustyn. - Przyszły rok jest naprawdę bogaty w imprezy mistrzowskie - dodaje.

Mielecki zawodnik przyznaje, że obostrzenia związane z pandemią koronawirusa mocno utrudniły też start na igrzyskach.

- Praktycznie cały czas byliśmy w hotelu - nie można było nigdzie wyjść czy zobaczyć trasy - wspomina. - Były to na pewno igrzyska specyficzne. Chciałem wypaść jak najlepiej. Taktyka była tak, żeby w tych trudnych warunkach zacząć spokojnie, ale niestety kontuzja nie wybiera - sport jest nieprzewidywalny. Niestety przed 30. kilometrem coś mi chrupnęło i najpierw blokada strzałki później bolący piszczel, kolano po prostu reakcja łańcuchowa. Próbowałem jeszcze walczyć, ale to już były kilometry z kulejącą nogą i jak już zaczęła druga noga doskwierać, to już się po prostu nie dało. No niestety historia napisała taki scenariusz, siła wyższa - mówi.