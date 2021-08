Lekkoatletyka. Zawodnik LKS Stal Mielec Dawid Piłat zajął 4. miejsce w konkursie rzutu młotem na Mistrzostwach Świata Juniorów U20 w Nairobi

Dawid Piłat po wygranej na mistrzostwach Europy jechał do Nairobi jako jeden z faworytów. Mielczanin zaczął nieszczególnie, bo w pierwszej próbie rzucił 72,14 m. Potem było lepiej (75,95) i wyglądało, że Dawid się rozkręca.

Próby rywali wskazywały jednak na to, że jeśli w piątek myśli się o medalu, to trzeba rzucić ponad 77 metrów. Piłata oczywiście było na to stać, bo rzucał już ponad 79. Trzecią próbę jednak zawodnik LKS Stali Mielec spalił, a w kolejnej ponownie rzucił 72,14. Najlepsza okazała się dla Dawida piąta próba, w której wreszcie przekroczył 77 metrów (77,09).