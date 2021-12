Lena, Zuza i Julia. Co słychać u urodzonych w październiku w Rzeszowie trojaczków? [ZDJĘCIA]

Państwo Piotr i Kinga Rokita oprócz trojaczków wychowują jeszcze 2-letnią Oliwię. Wspólnie z rodzicami pana Piotra mieszkają w podrzeszowskich Siedliskach (gm. Lubenia). Od przyjścia na świat trojaczków codzienne życie rodziny podporządkowane jest opiece nad maleństwami.

- Nasza doba podzielona jest na trzygodzinny cykl. Córeczki w tym czasie należy przewinąć, nakarmić a następnie przygotować butelki na następne karmienie. W nocy jak pierwsza z córek zacznie płakać to wstajemy przewijamy ją i karmimy, następnie to samo robimy z pozostałą dwójką. Całość zajmuje nam do półtorej godziny, więc pozostaje nam drugie półtorej godziny na sen, ponieważ sytuacja się powtarza. Przespanie całej nocy to na tym etapie nieosiągalny dla nas luksus