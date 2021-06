Leśnicy apelują: nie zabierajmy młodych zwierząt z lasów i łąk. Ingerencja człowieka może im zaszkodzić Ewa Gorczyca

Maj i czerwiec to okres, gdy podczas spacerów możemy natknąć się na młode potomstwo mieszkańców lasu. Co roku wiosną leśnicy przestrzegają przed zabieraniem młodych zwierząt z terenów leśnych i łąk. Ingerencja człowieka rzadko jest konieczna, a może sprawić, ze dzikie zwierzę nie będzie już mogło wrócić do swojego naturalnego środowiska.