Leśnicy na Podkarpaciu szykują się na najazd turystów. Rusza akcja "Majówka-21". Będą patrole i mandaty za wjazd do lasu

Akcja potrwa do 10 maja. Patrole Straży Leśnej mają na celu przeciwdziałanie zagrożeniom pojawiającym się w okresie majówki.

Szczególna uwaga skierowana będzie na przypadki łamania zakazu wjazdu do lasu. We współpracy z policją, strażą rybacką i strażą graniczną przeprowadzane będą patrole w miejscach, gdzie dochodziło do nielegalnych rajdów samochodów terenowych i motocrossów.

Rzecznik RDLP w Krośnie przypomina, że w ostatnich dniach doszło do kilku niebezpiecznych zdarzeń z udziałem kierowców pojazdów terenowych.

W niedzielę 25 kwietnia strażnik leśny z Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne został potrącony podczas próby zatrzymania kierowcy quada, doznając urazu ręki. Oprócz tego quada szlakiem poruszał się drugi taki pojazd oraz trzy motory crossowe.