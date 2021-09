Letnia odsłona Biegu Lotników w Ustjanowej Górnej koło Ustrzyk Dolnych

- W biegach rywalizować będą dzieci, młodzież oraz dorośli w przypisanych sobie kategoriach wiekowych i na odpowiednich dystansach. Bieg główny będzie odbywał się na dystansie 10 i 5 kilometrów. Marsz Nordic Walking zawodnicy przejdą na dystansie 5 kilometrów – informują organizatorzy.

Zgłoszenia do biegu głównego oraz marszu Nordic Walking (w tym do kategorii Nordic Walking do 16 lat) dostępne są jedynie przez Internet na stronie:

https://kepasport.pl/.../iv-bieszczadzki-bieg.../...

Więcej informacji, regulamin oraz karta zgłoszenia dla dzieci i młodzieży dostępne są pod linkiem:

http://www.bieglotnikow.pl/.../34-letni-bieszczadzki-bieg...

PROGRAM