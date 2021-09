Leżajsk. 43-letni mężczyzna podejrzany o brutalny atak tasakiem przyznał się do zarzucanych mu czynów Piotr Samolewicz

43-letni Marek T. podejrzany o atak tasakiem na 21-latka, do jakiego doszło w poniedziałek 20 września w nocy w Leżajsku, trafił na 3 miesiące do aresztu. Przyznał się do zarzucanych mu czynów.