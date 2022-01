- Areszt został przedłużony, gdyż nie mamy zebranych wszystkich dowodów w sprawie – mówi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie prok. Krzysztof Ciechanowski. – Czekamy na wszystkie zlecone opinie i badania. Gdy spłyną do nas od różnych biegłych i instytucji, wtedy będziemy mogli mówić o tym, że materiał dowodowy jest kompletny i wtedy będziemy mogli podjąć decyzję o zamknięciu śledztwa i skierowaniu aktu oskarżenia do sądu. Najpóźniej powinno to nastąpić do końca marca tego roku - mówi prok. Krzysztof Ciechanowski.

Przypomnijmy tamte bulwersujące opinię publiczną zdarzenia.

Do napaści doszło 20 września 2021 roku ok. godz. 22 przy ul. Lipy w Leżajsku. Do 21-latka na rowerze podjechał 43-letni Marek T. na skuterze i obciął mu lewą dłoń narzędziem typu tasak. Zaraz potem odjechał. Został zatrzymany następnego dnia nad ranem. W akcji brały udział duże siły policji. Marek T. jest mieszkańcem pow. leżajskiego. Podczas jego zatrzymania zabezpieczono narzędzie typu tasak. Na narzędziu odkryto ślady i wysłano je do laboratorium pod kątem badania DNA.