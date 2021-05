Licytacje komornicze na Podkarpaciu. Sprawdź, jakie samochody osobowe można wylicytować w dobrej cenie

NOWE Manchester City i Chelsea chcą kupić Roberta Lewandowskiego? Cena wywoławcza 60 mln euro

Robert Lewandowski ma być niezdecydowany co do swojej przyszłości, a jego zatrudnieniem zainteresowane są Manchester City i Chelsea. Cena wywoławcza, od jakiej władze Bayernu Monachium będą rozmawiać o sprzedaży Polaka, to 60 mln euro.