Liczba zgonów na Podkarpaciu w pierwszym roku koronawirusa wzrosła o 32 procent. To najwięcej w Polsce

Porównaliśmy pierwszy, pełny rok pandemii koronawirusa, czyli okres od 1 kwietnia 2020 r. do końca marca 2021 r. z dwunastoma poprzednimi miesiącami (pełnym rokiem), czyli od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. Pierwsze obostrzenia w związku z koronawirusem zostały w Polsce wprowadzone w połowie marca zeszłego roku. W tym okresie notowano już w naszym kraju pierwsze przypadki zachorowań.

Z raportu Office for National Statistics, brytyjskiej agencji statystycznej, wynika, że 2020 r. w Polsce była największa liczba tzw. nadmiarowych zgonów spośród 31 przeanalizowanych krajów europejskich. Nadmiarowe zgony (nadmierna śmiertelność) to przypadki śmierci wykraczające poza poziom z poprzednich lat. Obejmują one zmarłych nie tylko z powodu COVID-19, ale również ofiary powikłań w chorobach przewlekłych, niewydolności służby zdrowia lub utrudnionego dostępu do specjalistów i braku diagnoz. Prawdopodobnie również wśród tych czynników, poza niekorzystną demografią, należy szukać przyczyn wyższej śmiertelności wśród mieszkańców Podkarpacia.