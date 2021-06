Lider AGROunii Michał Kołodziejczak: uważa, że brak pomysłów na Rzeszów jest brakiem pomysłów na Polskę i prowokuje Jarosława Kaczyńskiego

- Żaden z kandydatów nie wskazał na to, co działo się tu ważnego 40 lat temu. Na podpisane porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie, które dawały rolnikom i chłopom równe prawa z innymi obywatelami i które przyczyniły się do budowy demokracji i budowy społeczeństwa obywatelskiego. One pokazały jak ważnym miastem w historii dla całej Polski jest Rzeszów – podkreślał Michał Kołodziejczak.

Jego zdaniem, w tych wyborach chodzi nie tylko o Rzeszów, ale o całą Polskę.