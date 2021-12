Liga Mistrzyń: Lokomotiw Kaliningrad doleciał do Rzeszowa, ale z problemami

Mistrz Rosji do Rzeszowa przyjechał w niedzielę, ale kilka godzin po planowanej porze przybycia. Drużyna miała się zameldować na Podkarpaciu po południu, a dotarła dopiero po godz. 21.

Jak poinformował nas wiceprezes Developresu Rzeszów, Marek Pieniążek, zespół przyleciał samolotem z Kaliningradu do Warszawy, gdzie miał przesiadkę na lot do Rzeszowa. Po starcie stwierdzono, że samolot może mieć usterkę i zawrócono lot z powrotem do Warszawy. Po trzech godzinach spędzonych na lotnisku drużyna Lokomotiwu innym samolotem przyleciała do Rzeszowa już bez problemu.

Mecz Ligi Mistrzyń pomiędzy Developresem i Lokomotiwem odbędzie się we wtorek o godz. 18.