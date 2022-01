Liga Mistrzyń: Sensacja w meczu grupy A. Developres Rzeszów samodzielnym liderem

Rosjanki wygrały pierwszego seta, ale kolejne należały już do mistrza Niemiec, który miał sporo problemów z dotarciem na to spotkanie. Jak relacjonuje serwis internetowy drużyny z Drezna, zespół leciał do Kaliningradu przez Sankt Petersburg. Pierwsza część podróży przeszła zgodnie z planem, ale podczas lotu do Kaliningradu przez gęstą mgłę, samolot zawrócono do St. Petersburga i siatkarki musiały czekać na kolejny lot do następnego dnia. Przez to straciły m.in. szansę na trening w hali, w której rozgrywany był mecz. Mimo to zdołały pokonać mistrza Rosji.