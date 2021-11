Liga Mistrzyń. Za tydzień Developres Rzeszów rozegra pierwszy mecz. Czy ten sezon będzie lepszy niż poprzednie? Łukasz Pado

W ubiegłym sezonie Developres wygrał tylko jedno spotkanie w fazie grupowej Ligi Mistrzyń. Cev.eu/archiwum

Niespełna tydzień pozostał do pierwszego w tym sezonie meczu Developresu Bella Dolina w Lidze Mistrzyń. Na inaugurację grupy A "Rysice" spotkają się z mistrzem Niemiec Dresdner SC. To spotkanie już we wtorek o godzinie 18.