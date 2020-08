Lilly May Niezabitowska z brązowym medalem Mistrzostw Europy

Regaty odbywały się od 14 do 21 sierpnia w Vilamoura w Portugalii, a wystartowało w nich prawie 200 żeglarzy z 23 krajów. Do Portugalii mimo trwającej pandemii pojechało aż 14 reprezentantów Polski. Podkarpacie reprezentowały Lilly May Niezabitowska, Aleksandra Bobula, Aleksandra Mac oraz Hanna Michałeczko – żeglarki z JKK Kotwica Tarnobrzeg. Kobiecy team prowadził trener Aleksander Arian, nasz utalentowany i utytułowany zawodnik. Męska część reprezentacji startowała pod kierunkiem trenera Lwa Gołdy.

Po sześciu dniach zmagań na portugalskich wodach Lilly May Niezabitowska z Jacht Klubu Kotwica Tarnobrzeg zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy w klasie Laser 4.7. To kolejny sukces Liily, która w tym roku już po raz kolejny staje na podium zarówno w europejskiej jak i ogólnopolskiej rywalizacji.

W kategorii kobiet pierwsze miejsce zajęła Anjia von Allmen ze Szwajcarii, a druga była Włoszka - Carlotta Rizzardi.

Srebro wywalczył również Polak - Przemysław Machowski z MKS Dwójka Laser Team Warszawa. W kategorii mężczyzn zwyciężył Grek, Anastasios Gkaripis, a brąz zdobył Domenico Lamante z Włoch.

Podczas 6 dni regat organizatorzy zadbali o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa, a główna ceremonia otwarcia regat odbyła się na wodzie. Warunki na akwenie regat były zmienne, ale stabilne, co pozwoliło na rozegranie 11 wyścigów i wyłonienie najlepszych Europejczyków w klasie Laser 4,7.Zgrupowanie i zawody obywały się w świetnej, sportowej atmosferze.

Nasi zawodnicy zostali wyposażeni we wszelkie wymagane środki bezpieczeństwa na czas podróży i pobytu oraz dodatkowo ubezpieczeni od następstw wynikających z ewentualnego zakażenia covid. Mimo to nie obyło się bez strachu. Jedna z zawodniczek w 3 dniu pobytu poczuła się źle. Objawy, choć niejednoznacznie wskazujące na najpopularniejszą obecnie na świecie chorobę, skłoniły opiekunów kadry do konsultacji medycznej. Na szczęście zarówno wyniki badań klinicznych i test na covid wykonane w klinice w Faro nie potwierdziły zakażenia koronawirusem, a jedynie wirusowe zakażenie układu pokarmowego i odwodnienie organizmu, o które nie trudno przy pływaniu w warunkach oceanicznych. Po wyrównaniu gospodarki wodno-elektrolitowej i zastosowaniu właściwych preparatów medycznych zawodniczka wróciła do pełni sił.

A już od piątku 28 sierpnia nasze starsze zawodniczki startują w Mistrzostwach Polski w klasie Laser Radial Kobiet, odbywających się podczas Volvo Gdynia Sailing Days. A młodzi żeglarze w grupie B Optimist od 27 do 30 sierpnia rywalizują w Giżycku, w Mistrzostwach Polskiego Stowarzyszenia klasy Optimist.

Wsparcia macierzystemu Jacht Klubowi Kotwica Tarnobrzeg w tym sezonie udzieliła Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne „Siarkopol” z Tarnobrzega, dzięki czemu możliwe stało się zintensyfikowanie treningów naszych żeglarzy, co już przekłada się na ich wyniki.