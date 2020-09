Lilly May Niezabitowska z czterema medalami Mistrzostw Polski w żeglarstwie

Po udanym występie w Portugali zawodniczki z Jacht Klubu Kotwica Tarnobrzeg Lilly May Niezabitowska, Aleksandra Bobula oraz Aleksandra Mac, niemal z biegu wystartowały w Mistrzostwach Polski w olimpijskiej klasie Laser Radial pod opieka trenerską Aleksandra Ariana.

Mistrzostwa Polski odbywały się w ramach Volvo Gdynia Sailing Days, jednej z największych imprez żeglarskich w Polsce. Podczas 3 dni zmagań w dość zmiennych i wymagających warunkach wiatrowych, do ostatnich chwil zmieniała się czołówka zawodników w tabeli.

Ostatecznie po 9 wyścigach ogromnym sukcesem może pochwalić się nasza bardzo młoda, ale utytułowana zawodniczka.

Lilly May Niezabitowska osiągnęła fantastyczne wyniki:

złoto i tytuł Mistrza Polski w kategorii juniorów młodszych U17

złoto i tytuł Mistrza Polski w kategorii juniorów do lat U19

złoto i tytuł Mistrza Polski w kategorii Młodzieżowców do lat U21

brązowy medal Mistrzostw Polski Seniorów

Pozostałe nasze zawodniczki zakończyły zmagania na dalszych pozycjach, ale zważywszy, że są to ich pierwsze starty w klasie Laser Radial, gdzie zmierzyły się z bardziej doświadczonymi i utytułowanymi zawodniczkami, mogą zaliczyć występ do udanych:

W kategorii do lat 17 Aleksandra Bobula była 9, a Aleksandra Mac 13.

Bardzo się cieszymy z osiągnięć naszych żeglarek szczególnie teraz, w dobie pandemii, gdzie wiele dyscyplin sportowych przeżywa poważny kryzys.

Czekamy na kolejne sukcesy!