Lokalne jedzenie prosto od rolnika. Co miesiąc w Boguchwale Podkarpacki Bazarek!

Wydarzenie jest organizowane przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, posłów sejmowych Komisji Rolnictwa oraz Podkarpacką Izbę Rolniczą.

- E-bazarek to już "bardzo wyrośnięty chłopak", ale urodził mu się kolejny brat. 6 listopada chcemy zainaugurować przy Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego "Bazarek Podkarpacki". Myślę, że targi, które się u nas odbywają, to najlepsza promocja podkarpackiej zdrowej żywności i tego, co nasi rolnicy produkują najlepszego - mówił Robert Pieszczoch, dyrektor PODR w Boguchwale.