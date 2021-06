Łomża Vive Kielce przypieczętował tytuł w Mielcu. Stal na ostatnim miejscu

Mecz świetnie zaczął Ramon Oliveira, w pierwszych kilkunastu minutach tylko on rzucał bramki dla Stali. Mimo to mielczanie dzielnie się trzymali. Prowadzili 2:1, ale w końcu bramkarz gości i obrona połapali się w planach rywala i coraz trudniej było mielczanom zdobywać bramki, a po tym jak dwie minuty kary dostał Rafał Krupa, odjechali na dobre (5:10).

Mielczanie schodzili na przerwę z czteropunktową stratą, ale nikt nie spodziewał się mimo to, że w tym meczu mogą być jeszcze emocje. Po wznowieniu trzy bramki z rzędu jednak rzucili miejscowi i tym samym złapali kontakt (13:14). Serię gospodarzy przerwał z rzutu karnego Fernandez, ale Stal nadal nie dawała za wygraną. Z czasem opór gospodarzy był coraz słabszy i mistrz Polski zaczął odbudowywać przewagę, choć kontuzji doznał Szymon Sićko.

Kielczanie zaczęli coraz lepiej czytać grę Stali, a miejscowi powoli opadali z sił (15:19, 17:22). Z czasem mielczanie coraz częściej łapali kary, a na dodatek w 48. minucie czerwoną kartkę złapał Bartłomiej Wojdak. Stal wówczas zdołała się jeszcze poderwać i po tym jak rzutem przez całe boisko do siatki rywala trafił Wiśniewski, zmniejszyć straty do 3 bramek (20:23). Ostatnie 10 minut, to popis Vive, które po meczu mogło świętować tytuł mistrzowski.