Lotnisko zachęca, by planować wakacje z wylotem z Jasionki. Wśród kierunków np. Zakynthos, Madera, Antalya

– Warto zwrócić uwagę na fakt, że w tym sezonie będziemy oferować połączenia czarterowe na Maderę, Wyspy Kanaryjskie , czy Majorkę. To atrakcyjne destynacje, wychodzące poza pewne ramy dominujące dotąd w naszym porcie – podkreśla Adam Hamryszczak, prezes Portu Lotniczego „Rzeszów - Jasionka”. – Oczywiście nadal będziemy latać z Jasionki do Egiptu, Turcji, Grecji, Chorwacji czy Bułgarii. Te kierunki niezmiennie cieszą się ogromnym powodzeniem i to nie tylko wśród mieszkańców Podkarpacia, ale też województw świętokrzyskiego, lubelskiego czy małopolskiego, chętnie korzystających z oferty naszego lotniska - dodaje.