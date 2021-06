Łukasz Janyst, skrzydłowy Stali Mielec kończy karierę: Nie chcę odcinać kuponów

14 lat grał pan w Stali Mielec i... koniec? Ot tak?

Nie była to spontaniczna decyzja z mojej strony - mówi ŁUKASZ JANYST. - To było bardzo mocno przemyślane. Tak naprawdę, to już na początku sezonu podjąłem decyzję, wiedzieli o tym nasz trener i prezes. Serce jeszcze chce, ale organizm nie zawsze pozwala. Moim zdaniem lepiej było to skończyć. Woli gry, walki i charakteru na pewno by mi nie zabrakło, ale ja chcę pomagać zespołowi, a nie tylko być w nim.

Pewnie żal kończyć?

Pewnie, że żal. Na tyle lat grania w Stali? Coś na sercu się odbiło. Ale tak jak wspominam, ta decyzja we mnie dojrzewała, pogodziłem się z tym już dawno, więc na spokojnie już to przyjąłem. Szkoda, że tak skończyliśmy ten sezon, bo nie utrzymaliśmy drużyny w ekstraklasie.