Łukasz Owsian, zwycięzcą trzech premii górskich w 3 etapie Tour de Pologne: Nie było, aż tak łatwo, jak każdy sobie myśli

Wierzyłeś w to, że ucieczka dojedzie do mety, czy pogodziłeś się z faktem, że w końcu was dogonią?

Cały czas mieliśmy przekazywane przez radio informacje, jaką peleton miał do nas stratę. Niestety nasza współpraca w ucieczce nie układała się tak, jakbyśmy tego chcieli i tak naprawdę przez to nie dojechaliśmy do mety.

Taki był plan, żeby uciekać? Mam na myśli twoją osobę…

Nie ukrywam, chciałem być w odjeździe, ale nie za wszelką cenę. Po prostu musiał ktoś to być z Reprezentacji Polski.