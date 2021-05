Łukasz Różański i Artur Szpilka spotkali się w rzeszowskim ratuszu na konferencji

W czwartek obaj pięściarze spotkali się na konferencji prasowej w rzeszowskim ratuszu. Widać było, że nie pałają do siebie sympatią. Kilka tygodniu temu z obu stron posypały się mocne słowa w mediach społecznościowych, które dolały oliwy do ognia. Popularny „Szpila”, który zawsze chętnie udzielał wywiadów, tym razem był wyjątkowo małomówny, a zaraz po części oficjalnej opuścił konferencję. Nie było nawet tradycyjnego face-to-face obu zawodników.

- Wchodzimy do ringu, dajemy dobrą walkę i później świętujemy – mówi pewny siebie Łukasz Różański.

- Przygotowania poszły bardzo dobrze. Od tygodnia odciąłem się od mediów społecznościowych i w ogóle od społeczeństwa. Jestem w swoim alter ego i skupiam się tylko na walce i tak niech zostanie. Odmawiam jakichkolwiek zeznań. Łukasz powiedział kilka słów za dużo i nawet nie miałem ochoty się tu z nim spotykać, tylko zobaczyć go na samej walce. Przyszedłem z szacunku do pana prezydenta i organizatorów. Dziękuję – wydusił z siebie Szpilka.

Zachowania rywala Różański nie chciał komentować.

- Nie spodziewałem się innego zachowania z jego strony. Nie interesuje mnie to, co on robi. Interesuje mnie tylko walka

– mówi Łukasz.

- To dla mnie szczególny pojedynek ze względu na stawkę sportową, nie kieruję się popularnością przeciwnika. Pas WBC International, marzenie, bo później blisko jest walki o mistrzostwo świata. Jeśli chodzi o Artura, to niepotrzebnie mnie obraził i w ringu będziemy nieć sobie coś do wyjaśnienia. Cieszę się, że gala odbędzie się z kibicami. Sprzedaż biletów pokazuje, że jest głód boksu wśród samych zawodników jak i kibiców - dodaje Różański.